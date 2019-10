Angangueo, Michoacán (MiMorelia.com).- El Santuarios de la Monarca se alista para abrir sus puertas a partir de los primeros días de noviembre, por lo que te sugerimos ir ahorrando para que no te pierdas este espectáculo de la naturaleza.

Será a partir del 16 de noviembre que estén abiertos al público los Santuarios de la mariposa Monarca situados en Michoacán.

Este año, se calcula el arribo de más de 180 millones de insectos a esos refugios michoacanos, informó en conferencia de prensa la secretaria de Turismo Estatal, Claudia Chávez López.

La funcionaria comentó que los santuarios El Rosario en el municipio de Ocampo, y Sierra Chincua, en los municipios de Angangueo y Senguio, se encuentran a días de abrir sus puertas para recibir a turistas y visitantes que vivirán la experiencia de la migración de la mariposa Monarca.

El costo de acceso a los santuarios será de 50 pesos, adultos; 40 pesos, niños; en horarios de 9 a 17 horas.

Mencionó que, la migración de la mariposa Monarca tiene su fundamento biológico en protegerse de las temperaturas invernales extremas de Norteamérica y que los bosques de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en Michoacán, reúnen las condiciones micro-climáticas necesarias para que año con año, el lepidóptero encuentre un refugio que les asegure la sobrevivencia en los meses de noviembre a marzo.

Resaltó que es importante que los turistas y visitantes respeten las recomendaciones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y refirió que, a través del Código del Turismo Responsable en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, se regula la actividad con acciones diversas, entre las que destacan el seguir las indicaciones de las y los guías locales; caminar sólo por los senderos establecidos; no introducir alimentos, bebidas alcohólicas, objetos punzo cortantes, armas de fuego, ni mascotas a los santuarios.

Se pide además, no llevarse plantas, animales, hongos, ni cualquier otro elemento que forma parte del bosque; no fumar o hacer fogatas; respetar los límites de acceso para la observación de las colonias de mariposa Monarca; permanecer en silencio durante la estancia; no usar flash para tonar fotografías; no molestar, sujetar o capturar mariposas Monarca y no permanecer más de 18 minutos dentro del santuario, para dar oportunidad a otras personas a vivir esta experiencia sin alterar el estado de hibernación de las Monarca.

Finalmente, Claudia Chávez López dijo que los prestadores de servicios turísticos de la región turística País de la Monarca, se encuentran preparados para recibir a paseantes y visitantes, quienes encontrarán grandes atractivos naturales, los dos pueblos mágicos Angangueo y Tlalpujahua -en donde se realiza la feria de la Esfera-, y la venta una gran variedad de nochebuenas en el municipio de Zitácuaro, además de establecimientos que ofrecen gastronomía tradicional del Oriente michoacano.

Por: Boletín/CA