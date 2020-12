India (Rasainforma.com).- Alrededor de cien personas saquearon una fábrica de iPhone en India por la falta de meses de pago.

Videos del motín muestran ventanas rotas y autos volcados. También fueron destruidas cámaras de videovigilancia, lámparas y ventiladores.

Irate workers trashed Karnataka’s treasured #iPhone factory (Wistron Infocomm) in Kolar district at 6.30 am on Sat. Sources say all electronics goods ransacked. This could be the end of iPhone manufacturing in KA. @deccanherald Read more at: https://t.co/zYBtc8abSz pic.twitter.com/vCwub2pPx4

— Akhil Kadidal (@Achilles_k2) December 12, 2020