Estados Unidos (Rasainforma.com).- Sarah Thomas se convertirá en la primera mujer en oficiar un Super Bowl tras su debut en la la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) como asistente arbitral.

A sus 47 años de edad, Sarah Thomas será la juez de down, encargada de observar las líneas de los equipos en las trincheras antes y durante las jugadas, además de que determinará si algún jugador pisa fuera del emparrillado.

The #SBLV crew:

• Carl Cheffers (R)

• Fred Bryan (U)

• Sarah Thomas (DJ)

• Rusty Baynes (LJ)

• James Coleman (FJ)

• Eugene Hall (SJ)

• Dino Paganelli (BJ)

• Mike Wimmer (RO)

Sarah makes history as the first woman to officiate in a Super Bowl. https://t.co/EVvz45QgFx pic.twitter.com/tDvWZPx9JG

— NFL Officiating (@NFLOfficiating) January 19, 2021