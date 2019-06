Por: Salvador Gaytán

Tulum, Quintana Roo (Rasainforma.com).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el sargazo en las costas del estado de Quintana Roo no es un asunto grave.

“Vamos también a seguir apoyando con el asunto del sargazo. No he hablado mucho de eso porque no considero que sea, como algunos sostienen, gravísimo, no, no. Lo vamos a resolver, ya le di instrucciones al Secretario de Marina y se construirán embarcaciones especiales para recoger sargazo y terminar con ese problema”, aseguró.

Durante el evento de entrega de Programas del Bienestar, López Obrador informó que se invertirán 40 mil millones de pesos para la construcción del Tren Maya en el estado, cuya construcción, reiteró, generará empleos.