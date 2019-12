Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Iron Maiden y West Ham se unieron para lanzar una colección de playera especial, sin embargo, ya no se encuentra disponible.

Steve Harris, bajista de Iron Maiden, banda británica de heavy metal fundada en 1975, y Pablo Zabaleta, defensa argentino del West Ham United de la Premier League de Inglaterra, fueron quienes presentaron esta edición especial.

Con el slogan “Die With Your Boots On” (muere con tus botas puestas), fue el nombre del kit de estos únicos artículos, cabe señalar que es el título de una de las canciones de la banda inglesa.

Fue tanto el revuelo con los fanáticos, que las playeras, quedaron agotados en pocas horas de su lanzamiento.

Announcing ‘Die With Your Boots On’… a unique collaboration between Maiden and @WestHam

The new home kit is available to order now – https://t.co/96NTHdKmHJ#IronMaiden #WestHam #DieWithYourBootsOn #Football #UpTheIrons pic.twitter.com/PTv95BxD06

— Iron Maiden (@IronMaiden) November 29, 2019