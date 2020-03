Estados Unidos (MiMorelia.com).- Kenny Rogers, la estrella estadounidense de la música country, falleció el viernes por la noche, a la edad de 81 años, anunció su familia este sábado.

“Rogers se fue en paz, en casa. Murió de causas naturales, rodeado por sus seres queridos”, declaró la familia en un comunicado difundido a la prensa, informaron medios internacionales.

Asimismo, la familia indicó que la ceremonia que se realizará para su despedida será íntima, sin que esta situación tenga que ver “con la situación de emergencia nacional provocada por el Covid-19”.

La estrella del rock tuvo una exitosa carrera musical durante seis décadas, y “sus canciones le granjearon el cariño de los amantes de la música y tocaron la vida de millones de personas en todo el mundo”, expresó su representante Keith Hagan en el comunicado.

Su amiga y colaboradora de toda la vida, Dolly Parton dijo que “uno nunca es consciente de cuánto ama a una persona hasta que ya no está”.

You never know how much you love somebody until they’re gone. I’ve had so many wonderful years and wonderful times with my friend Kenny, but above all the music and the success I loved him as a wonderful man and a true friend. pic.twitter.com/hIQLIvt8pr

— Dolly Parton (@DollyParton) 21 de marzo de 2020