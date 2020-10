Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que después de se llegó un acuerdo en una mesa tripartita para resolver las demandas de los docentes, no existe un motivo para que se mantengan los bloqueos en la vías del tren en la comunidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan, que este viernes cumplieron ocho días.

«Los convoco, a que una vez que se han atendido las demandas, liberen las vías porque ya no hay razones en virtud de que ya está el acuerdo con la CNTE, gobierno Michoacán y gobierno federal«, recalcó en entrevista con medios de comunicación.

El mandatario estatal mencionó que incluso los que mantienen los bloqueos no son grupos reconocidos por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

«Con este acuerdo, no hay razón para que estos grupos, que además no son de la CNTE, porque es la que tiene la negociación con el gobierno federal y estado; pero que estos grupos no son reconocidos por la CNTE, son otras agrupaciones que buscan, que traen de bandera el pago de los maestros y la plaza de los muchachos, pero lo usan para jalarlos, ya no tienen razón porque ya se resolvió. Pero también lo que estoy informado y sé, es que esos grupos traen otras motivaciones de carácter político y partidario», expresó.