Se burlan de Ingrid Coronado “twerkeando” (Video)

A la ex de Fernando del Solar no le salieron nada bien sus pasos de baile

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Ingrid Coronado no salió bien librada de su desempeño en un segmento dedicado a intentar realizar el popular twerk con Ivanna Tarresnom, “La reina del twerk”.

La conductora lució poco grácil, aunque ella se justificó culpando los tacones que vestía y desató las críticas en las redes sociales:

“Me encanta ingrid…pero el baile no es lo suyo…pa la proxima q solo pongan a vane”, “INGRID la neta si no quiere salir en esa sección para que chingados la ponen ya mejor largate del programa”, “como es posible que a ingrid trabajando en la tele y con ese cuerpazo le de pena bailar, si ella no tiene confianza en si misma que esperanza les queda a las demas”, “pobre ruka parece la mama de las chicas saquenla de esa sección los huesos se le van a quebrar rukingrid sacate de ahí!”, fueron algunos de los comentarios que la gente dejó en el canal de Youtube de VLA.

Mira cómo baila la conductora aquí:

ZM