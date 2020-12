Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes inicio con la caída a nivel mundial del gigante de Google; usuarios reportaron fallas principalmente en Gmail, Google Drive y Youtube, herramientas indispensables para la mayoría de trabajadores en estos tiempos.

Desde los primeros minutos de este día, usuarios en Twitter reportaron fallas en dichas plataformas; estas iban desde no poder mandar correos por Gmail, hasta que era imposible reproducir videos en YouTube.

Por si fuera poco, otras plataformas afectadas fueron Google Meet, Google Chat, Google Analytics, Classroom y Google Maps, algunas de las cuales son utilizadas por alumnos para tomar clases de manera virtual.

Las afectaciones se reportaron por usuarios de Ciudad de México, Nueva York, el Reino Unido y Europa, entre otros.

Al respecto, YouTube informó en su cuenta de Twitter: Somos conscientes de que muchos de ustedes tienen problemas para acceder a YouTube en este momento; nuestro equipo lo sabe y lo está investigando. Lo actualizaremos aquí tan pronto como tengamos más noticias.

Update — We’re back up and running! You should be able to access YouTube again and enjoy videos as normal https://t.co/NsGBvvaTko

— TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2020