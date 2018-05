Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Grupo Financiero Banamex reportó fallas en sus sistemas operativos, lo que impide a millones de clientes realizar operaciones.

En días pasados se había reportado que Citibanamex experimentaba fallas en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), por lo que los clientes que realizaban transferencias experimentaban lentitud en el servicio, hoy de nueva cuenta los mexicanos son afectados.

“En caso de que las operaciones de nuestros clientes se hayan retrasado por el proceso en otras instituciones financieras, les daremos soluciones individuales, a través del centro de atención telefónica 01 (55) 1226 2639”, informó Banamex.

Usuarios en redes sociales han manifestado su molestia:

-cuenta por favor. -caballero su tarjeta es declinada. -como crees me acaban de pagar, deja te muestro cuanto dinero tengo… Caray no funciona la app de Banamex, bueno voy al cajero y regreso. -está bien caballero. … -joven le puedo ayudar a lavar los trastes? #Banamex

Por tu culpa #Banamex me tuve que quedar a lavar los platos de donde desayuné..!! Y tooodo por que no paso mi tarjeta.!!! Y en cajero me dice que no tengo saldo disponible.!!! Que queé.!!!!???

— Mari (@MaRiiRoobles) 13 de mayo de 2018