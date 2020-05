Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Turismo de esta capital, Roberto Monroy García, dijo que se canceló el encendido en 30 puntos de Morelia porque se ponderó el evitar que las personas se pusieran en riesgo al salir a disfrutar los fuegos pirotécnicos como parte del 479 aniversario de la ciudad.

Sin embargo descartó que se dejen de realizar eventos con pirotecnia, aunque no suprimió transitar a otras formas de celebrar, «quizá se disminuya su uso, pero no de tajo porque también hay personas que dependen de ello».

Te puede interesar: Este lunes Morelia celebrará su 479 aniversario con repique de campanas

Luego de reconocer que la tendencia mundial es disminuir el uso de la misma, dijo que el Ayuntamiento de Morelia invirtió 348 mil pesos más IVA para la compra de pirotecnia, la cual se usaría en este día; «eso iban a costar los 30 disparos, pero es material que quedó a resguardo de los artesanos que tienen polvorines junto con la Secretaría de la Defensa Nacional e incluso podrán desarmarse la piezas», expuso Monroy García.

En este sentido explicó que durante dos meses y medio no se ha realizado el encendido de la Catedral lo que generó una economía: «Es un ahorro que teníamos ahí guardado, por eso no hay daño a la economía de ellos, ni del municipio ni a la ecología».

En tanto dijo que se decidió cancelar el espectáculo para evitar que las personas se trasladaran a verlo en algún punto, «hay que cuidarnos y no hacer nada que provoque que la gente salga del confinamiento».

Destacó que se escuchó a la gente, a los psicólogos (por el caso de los autistas y personas con Síndrome de Down a quienes les genera estrés), ambientalistas, a los animalistas y a quienes solicitaron que no se utilizara pirotecnia, sin embargo lamentó que algunos personajes «se colgaron» políticamente del asunto, «me parece que no era el momento […] hay gente que quiere sacar ventaja política», además aseguró que no se han dejado de entregar despensas por el hecho de invertir en el entretenimiento y el turismo.

Por: Fátima Miranda/rmr