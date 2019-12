Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Norberto Antonio Martínez Soto, y, Arturo Hernández Vázquez, anticiparon que se cierran las posibilidades de que transiten los nuevos impuestos cedulares y ecológicos que planteó el Ejecutivo estatal en sus propuestas de reforma a las leyes de Hacienda y de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 en Michoacán.

El panista Arturo Hernández Vázquez compartió que en la coyuntura del análisis, discusión y dictamen que en breve realizarán las comisiones unidas citadas respecto al paquete económico del estado para el próximo año, él y Tony Martínez tuvieron una reunión con el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, en la que reiteraron que el próximo día 26 es la fecha límite para recibir el alcance presupuestal.

Reiteró que hasta el momento dicho alcance no lo ha presentado la administración estatal al Poder Legislativo porque no se han publicado los anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Sin embargo, retomó el trabajo en comisiones invariablemente iniciará este jueves, con la expectativa de que el dictamen sea votado en comisiones a más tardar el día 30.

A pregunta expresa, respondió que no le convenció la explicación técnica que desde Finanzas del estado se les brindó entorno a los nuevos impuestos.

“Como presidente de la comisión de Hacienda no veo una ruta para poder avanzar en el tema, y no es un asunto de populismo o de irnos a favor de Morena sino de que seamos congruentes en que la propuesta que existe no es factible”, declaró.

En el mismo tenor, Martínez Soto confirmó que no les convence la propuesta en relación a los nuevos impuestos, máxime cuando la medición de los nuevos impuestos ecológicos podría resultar para el estado más costoso en función a lo que logre recaudar.

“Le vemos una métrica difícil y costosa. Me refiero a cómo los vamos a medir y va a salir más caro el caldo que las albóndigas; medir el gasto del contribuyente o su consumo de toxicidad va a salir más caro que el propio impuesto”, enfatizó.

Vigencia de licencias por 4 y 9 años se mantendría

Cuestionado sobre la propuesta de reforma a la Ley de Hacienda que contempla la derogación de las licencias para conducir con vigencia de 4 y 9 años, Hernández Vázquez que pronunció por mantenerlas tal como están y que el descuento que se plantea a las licencias por dos años permanezca en los términos que propuso el gobierno.

“Todo lo que pueda generar beneficio, que proponga el mismo estado lo tenemos que aprobar… si el estado está proponiendo una reducción de algo es porque va a asumir ese costo y sabe cómo resolverlo, en lo que sí no estoy de acuerdo es que de parte de los diputados hagamos propuestas para quitar cobros cuando no queremos que se hagan más pagos”, declaró.

Por: Sayra Casillas/R