China (MiMorelia.com).- Un hotel utilizado para mantener en cuarentena a pacientes infectados de coronavirus (covid-19) derrumbó la mañana de este sábado en ciudad de Quanzhou, provincia sureste de Fujian.

Con información de news.cgtn, sitio chino, se sabe que 70 personas quedaron atrapadas tras el derrumbe del hotel Xinjia a las 7:30 hora local.

El edificio se había transformado en una instalación de cuarentena en medio del brote de coronavirus para personas que tuvieron contacto cercano con pacientes confirmados de covid-19, según People’s Daily.

Video: 34 people have been pulled out from the debris of the hotel used to quarantine close contacts of patients infected with #coronavirus https://t.co/AAPizyM1Q2 pic.twitter.com/Vohls1PVLZ

— CGTN (@CGTNOfficial) March 7, 2020