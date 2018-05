Por: Salvador Gaytán

Indiana, Estados Unidos (Rasainforma.com).- Medios locales informaron el tiroteo en una escuela Noblesville West de Indiana.

Autoridades locales aseguraron una denuncia de un tirador activo. Minutos después, se detuvo a un sospechoso, quien no se ha identificado, pero ya se encuentra en custodia.

NFD and NPD are on scene of an active shooter at Noblesville West Middle School. Suspect is in custody. NPD will have more info when it’s available.

— Noblesville Fire (@NoblesvilleFD) May 25, 2018