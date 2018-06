Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Trabajadores del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) enfrentaron al director de la paramunicipal, Roberto Valenzuela Cepeda cuando éste señaló que el sueldo de los empleados supera los 30 mil pesos al referirse a las demandas que llevaron al estallamiento de huelga el lunes pasado.

En rueda de prensa el funcionario municipal dio a conocer pormenores del movimiento y de la operatividad del organismo y al referir el tema del incremento salarial improcedente que demandada el Sindicato de Trabajadores Asalariados del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Staoopas) fue interrumpido por los manifestantes.

“Queremos una réplica, él (director) cuestiona nuestro sueldo pero que diga cuánto gana y que hace”, cuestionó uno de ellos trabajadores.

Ante esto Valenzuela Cepeda afirmó que de acuerdo al tabulador el director general del OOAPAS gana “90 mil pesos mensuales, como director general del OOAPAS, no como empleado, como director general del OOAPAS, con todas las responsabilidades que la dirección general obliga a ese puesto que es administrar mil millones anuales de presupuesto, 840 trabajadores, 200 millones de pesos anuales en obra pública y atender a más de 20 mil usuarios que se presentan en la oficinas con alguna problemática, esa es la responsabilidad que tengo por ese sueldo”.

Agregó que “Alejandro (dirigente sindical) y sus dos hermanos, otro que también está en el sindicato y una señora que trabaja en personal, cada uno gana 35 mil pesos, que sumados son 105 mil pesos mensuales y no tienen ninguna responsabilidad, los dos que andan en el sindicato no hacen nada, y eso no se ve”.

Ante la insistencia de los trabajadores de que dicha información era falsa, se dio por terminada la rueda de prensa y los trabajadores dijeron que “en su momento” se darán a conocer las pruebas de que sus salarios no son acordé a los que señala el director, y solo uno de ellos dijo ganar 13 mil mensuales.

Dijeron además que el poseer un seguro contra secuestro es un tema “íntimo” que no debió salir a la luz aunque reconocieron que por un tema de transparencia el Contrato Colectivo de Trabajo ha sido publicado.

AC