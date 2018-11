Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Derivado de la revisión y estudio realizado a las Finanzas Públicas Municipales recibidas por la actual administración del Ayuntamiento de Morelia encabezada por Raúl Morón Orozco, y con la finalidad de aportar mayor claridad sobre las diversas noticias y/o comentarios que en algunos medios de comunicación se han vertido sobre el déficit financiero del Municipio de Morelia, se informa a la sociedad Moreliana, que existe un déficit estimado presupuestal, mismo que podría ascender al cierre del presente ejercicio fiscal 2018 a 449.7 millones de pesos de conformidad con los cálculos y estimaciones que ha realizado la Tesorería Municipal del Ayuntamiento.

Si bien es cierto, y como ha quedado manifestado por exfuncionarios de la Administración anterior encabezada por Alfonso Martínez Alcázar, se recibió un saldo en bancos que actualizado al mes de septiembre asciende a 386 millones de pesos, también es cierto que se recibieron pasivos diversos actualizados a septiembre por el orden de 240.5 millones de pesos, por lo que se obtendría un disponible de 145.5 millones de pesos al cual debería sumársele el ingreso estimado por 695.2 millones de pesos que fue aprobado por la administración saliente y que se calcula obtener al cierre del presente ejercicio, obteniendo un gran total de disponibilidad por 840.7 millones de pesos.

No obstante lo anterior, es preciso informar que a su vez el presupuesto por aplicar en los meses restantes que aprobó la administración anterior asciende por el orden de mil 12.6 millones de pesos; esto aunado a que se han identificado gastos que no fueron debidamente presupuestados por el orden de 277.8 millones de pesos integrados por conceptos tales como: laudos por pagar 161.1 millones de pesos, residuos sólidos 55.9 millones de pesos, derecho de alumbrado público 52.6 millones de pesos y obras ejecutadas no pagadas 8.2 millones de pesos, por lo que tomando en consideración todo lo anteriormente enunciado, se obtiene un déficit financiero presupuestal por 449.7 millones de pesos.

Por último, la actual Administración Municipal desde que asumió su responsabilidad, ha tomado medidas para mitigar este déficit proyectado presupuestal, realizando acciones de contención del gasto operativo del ayuntamiento, así como fortalecer los ingresos a fin de lograr finanzas públicas sanas.

Es así, que la Administración encabezada por el Profesor Raúl Morón Orozco refrenda su compromiso con la Sociedad Moreliana, en materia de transparencia y rendición de cuentas informando de lo acontecido.

AC