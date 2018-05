Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este miércoles, un avión de carga de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos se estrelló cerca de un aeropuerto en Savannah, comentó la Fuerza Aérea.

La Agencia de Manejo de Emergencia tuiteó que el avión fue a dar contra laintersección de dos carreteras.

Mientras el medio The Savannah Morning New reportó que el avión C-130 era del contingente aéreo de la Guardia Nacional Aérea y el incidente ocurrió a la 11:30 horas.

Image of US Air National Guard #C130 crash outside of #Savannah’s Hilton Head International Airport by @WolfofWaltonWay. Unclear how many people were aboard the aircraft. pic.twitter.com/uEtm7db3yk

— Anna Ahronheim (@AAhronheim) May 2, 2018