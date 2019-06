Hawái (MiMorelia.com/Redacción).- Este viernes se registró un accidente aéreo en Hawái, en el que al menos nueve personas, entre tripulación y pasajeros, han perdido la vida.

#HDH update: With extreme sadness HDOT reports there were 9 souls on board the King Air twin engine plane that went down near Dillingham Airfield with no apparent survivors.

— Hawaii DOT (@DOTHawaii) June 22, 2019