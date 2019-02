Por: Adoración Araiza

California (Rasainforma.com).- La tarde este domingo se registró un fuerte incendio en un vecindario de Yorba Linda, Californila, tras el desplome de una avioneta.

En la escena del accidente aéreo estuvo presente el personal de emergencia, quienes informaron que el pequeño avión cayó en Crestknoll Drive cerca de Yorba Linda Country Club / Golf Course.

Las imágenes y los videos publicados a través de las redes sociales muestran al menos dos casas en llamas.

Al momento, medios locales aseveraron que por la magnitud del siniestro podría hablarse de varias personas heridas, sin embargo, las autoridades no han reportado muertos ni fallecidos.

driving on the 91 just saw a helicopter or a plane or something literally fall from the sky into yorba linda. praying everyone is okay pic.twitter.com/9wzFO6sKfT

Pretty sure we just saw a plane crash into a neighborhood in Yorba Linda pic.twitter.com/W6p6KPvvpt

Plane crashed near my house in Yorba Linda.

I thought a bomb was dropped or something cuz I heard a plane engine moving in close and then my house shook on impact.

This pic is near my elementary school. pic.twitter.com/ECAA9QNhVZ

— Jeremy W. (@the_bluejacket) February 3, 2019