Se estrella helicóptero en edificio de Nueva York [Video en vivo]

Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Este lunes por la tarde un helicóptero se estrelló contra un edificio en Manhattan, en un día lluvioso.

El hecho fue confirmado por el Departamento de Bomberos de Nueva York, que por medio de sus redes sociales dieron la noticia.

FDNY members are operating on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash landing.

— FDNY (@FDNY) June 10, 2019