Estados Unidos (Rasainforma.com).- El riesgo de enviar videos o imágenes con alto contenido sexual y que estos se hagan públicos es cada vez mayor y si no lo creen pregúntenle a Noah Centineo.

A través de redes sociales se ha filtrado un supuesto video íntimo del actor de To All the Boys I’ve Loved Before, de Netflix.

En el material de más de dos minutos se observan sin censura las partes intimas del nuevo galán de la plataforma mundialmente conocida.

Noah ha participado en la serie de Disney llamada Austin & Ally, la película The Gold Retrievers, la comedia romántica How to Build a Better Boy, por mencionar algunas

El joven actor de 22 años no ha dado declaración al respecto, sin embargo, fans se encuentran enloquecidos por el video.

Fuertes imágenes* Video íntimo de Noah Centineo

CA