Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a una vulnerabilidad de WhatsApp, se filtraron cerca de 400 mil números de teléfono en el buscador de Google, situación que fue descubierta por el experto en ciberseguridad indio Athul Jayaram.

De acuerdo con el especialista, el error se presenta por la función que permite a un usuario enviar un mensaje a alguien que no tiene guardado como contacto y que genera un enlace para la conversación que no se cifra, por lo que nada impide que Google lo lea y lo indexe en Internet, dejando al descubierto el número de teléfono .

Por ejemplo, si compartes el enlace con alguien de Twitter, el número de celular será visible en texto plano en la URL.

«Su número de teléfono está visible en esta URL, y cualquiera que pueda apoderarse de la URL puede conocer su número de teléfono, no puede revocarlo», explica Jayaram en la plataforma de blogs Medium.

Read my white paper released on June 9, 2020

«Why are Whatsapp Numbers leaked in a Google Search and users can’t be blamed?» https://t.co/NST39wX8UK

«Your Whatsapp number may be leaked in the open web, they don’t care do you?»https://t.co/3fHET4QWYo#whatsapp #infosec

— Athul Jayaram (@athuljayaram) June 8, 2020