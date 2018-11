Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El vicepresidente del grupo parlamentario del PAN en la Septuagésima Cuarta Legislatura, Arturo Hernández Vázquez, presentó la iniciativa para modificar la asignación de los regidores y diputados locales, ante la profunda crisis de credibilidad que viven los poderes legislativo y ejecutivo en el país.

“Buscamos que se permita tener puntos de equilibrio y contra pesos, que realmente equilibren dos cosas fundamentales, los cabildos en los ayuntamientos a través de una nueva forma de asignación de los regidores por la vía de representación proporcional, así como los diputados que integran las diferentes legislaturas por esta misma vía, ya que, la forma mediante la cual se designan, es totalmente excluyente al de tomar en cuenta a las minorías”, expresó.

El diputado explicó que el candidato que no logre el triunfo por la mayoría de votos, no tiene ninguna opción de ser el representante de los votos que se le dieron, por lo que la iniciativa contempla que en la asignación de regidores por plurinominales deberá realizarse de forma alternada; el primer regidor será el candidato a la alcaldía, que pese a no haber obtenido el triunfo, haya registrado el segundo lugar en la obtención de los votos emitidos por la ciudadanía, para continuar con los registrados en la lista de representación proporcional de cada partido político.

Los legisladores locales plurinominales deberán asignarse de manera alterna, después de los dos diputados registrados en la lista de representación proporcional, el candidato, que no logró el triunfo, pero obtuvo el mayor porcentaje en la votación distrital, será quien ocupe la diputación y de manera sucesiva se aplicará el mismo procedimiento.

“Las democracias modernas no pueden seguirse viendo como un mundo de vencedores y vencidos, de mayorías absolutas y minorías rezagadas. La democracia actual debe ser incluyente, abierta y equilibrada, nada más grave que tener una democracia simulada en números que realmente no son representativos”, consideró.

Las modificaciones propuestas a la Constitución del Estado, al Código Electoral y a la Ley Orgánica Municipal buscan fortalecer el sistema democrático.

PO