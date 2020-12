Ciudad de México (Rasainforma.com).- Al menos nueve personas resultaron heridas en un deslizamiento de tierra en Gjerdrum, al noreste de Oslo, Noruega.

En el pueblo de Ask, ocho viviendas fueron afectadas por el hundimiento del suelo, que dejó una quebrada de 700 metros de largo.

Las autoridades evacuaron a alrededor de 700 personas. La operación continúa, pues una evaluación geológica arroja que hay amenaza de más socavones en Gjerdrum.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de 15 personas y las autoridades no descartan que hayan quedado atrapadas entre los escombros de las casas derrumbadas.

#Gjerdrum | Ten people were hurt, one of them critically, and 21 people remained unaccounted for after a landslide in southern #Norway swept away more than a dozen buildings in the early hours of Wednesday https://t.co/Ge2HnjhuQN pic.twitter.com/m0nzc9FuI4

— Atlantide (@Atlantide4world) December 30, 2020