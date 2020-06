Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un centro de distribución de la firma de comercio electrónico Amazon en California, Estados Unidos, se incendió este viernes sin que las autoridades reportaran lesionados. Las instalaciones están capacitadas para el envío de productos grandes.

El servicio de bomberos de varios departamentos cerraron el paso hacia el centro de distribución ubicado en Redlands, al 96 kilómetros al sur de Los Ángeles.

REDLANDS: #SBCoFD currently ASSISTING @RedlandsFD on a 3rd alarm COMMERCIAL STRUCTURE FIRE at the Amazon Distribution Center, 2k block W Lugonia. 5 engines, 1 truck, and 2 chief officers from county fire assigned. pic.twitter.com/UMmxrU9D1p

— SB County Fire (@SBCOUNTYFIRE) June 5, 2020