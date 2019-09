Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- La mañana de este domingo se registró un incendio en un edificio de 50 pisos que se ubica en el Times Square de Manhattan, tres personas resultaron heridas.

Fue alrededor de las 07:30 horas que se percibió el siniestro, al lugar llegó personal del Departamento de Bomberos, el fuego alcanzó un edificio contigüo, finalmente fue controlado pasadas dos horas.

Tres bomberos que auxiliaban en la emergencia resultaron con heridas leves, fuera de ahí no hubo más percances.

De momento se desconoce lo que provocó el incendio, sin embargo hay algunas versiones que señalan que pudo propagarse en una cocina u otra es que se originó en los ductos del interior del edificio.

#FDNY members are operating on scene of an all-hands fire at 145 West 45 St #Manhattan. There are currently no injuries reported. pic.twitter.com/u1edcYC3ML

— FDNY (@FDNY) September 22, 2019