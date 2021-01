India (Rasainforma.com).- Este jueves se registró un incendio en el Serum Institute of India, donde se fabrica la vacuna anti Covid-19 de AstraZeneca y Oxford.

«Today is an extremely sorrowful day for all of us at Serum Institute of India. Regrettably, there were losses of lives in the fire that broke out in our under installation facility… pic.twitter.com/QJLofvwGRV

Una fuente del instituto siniestrado señaló a la AFP: «La instalación de producción de vacunas no se vio afectado y esto no afectará a la fabricación» y añadió que «el fuego se produjo en la nueva fábrica en construcción».

Adar Poonawalla, presidente del SII, señaló en su cuenta de Twitter que la producción de vacunas no se verá afectada ya que «hay múltiples edificios de producción».

I would like to reassure all governments & the public that there would be no loss of #COVISHIELD production due to multiple production buildings that I had kept in reserve to deal with such contingencies at @SerumInstIndia . Thank you very much @PuneCityPolice & Fire Department

Momentos más tarde Poonawalla rectificó y en sus redes sociales señaló que sí había víctimas mortales.

Prashant Ranpise, jefe del servicio de bomberos local, señaló a la agencia EFE que recuperaron cinco cadáveres del lugar y otras nueve personas fueron rescatadas con vida.

Maharashtra: Fire fighting operation underway at the under-construction building at Serum Institute of India in Pune, where a fire broke out this afternoon. At least 10 fire tenders present at the spot.

Vaccines and the vaccine manufacturing plant are safe. pic.twitter.com/8CJKcGoWCc

