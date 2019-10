Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este día la Academia Real de Ciencias Sueca informó de los ganadores del Premio Nobel de Física, se trata de tres científicos que realizaron estudios sobre el cosmos.

Los galardonados son el canadiense-estadounidense James Peebles y los suizos Michel Mayor y Didier Queloz. Peebbles hizo realizó descubrimientos teóricos en cosmología física, mientras que Mayor y Queloz descubrieron un exoplaneta alrededor de una estrella de tipo solar.

Göram Hansson, secretario general de la Academia señaló que los tres investigadores “contribuyen a una nueva comprensión de la estructura y la historia del universo. Sus trabajos han cambiado para siempre nuestras concepciones del mundo”.

Esta semana y la siguiente se dan a conocer los ganadores de los premios Nobel en distintas materias.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019