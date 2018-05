Por: Alina Espinoza

Irán (Rasainforma.com).- Este jueves, Irán descartó renegociar el acuerdo nuclear en el que reducirían sus actividades nucleares a cambio de un alivio de las sanciones económicas, tras la posibilidad de que Estados Unidos se retire del pacto.

En un video, el canciller iraní se dirige al presidente Donald Trump utilizando términos de negocios con quien alguna vez fue magnate.

Iran's Message: There is Only One Way Forward, and It's U.S. Compliance; Not Appeasement. #IranDeal https://t.co/CBehxCAv26

— Javad Zarif (@JZarif) May 3, 2018