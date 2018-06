Se perfila Constantino Ortiz para ganar Morelia

El candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la Presidencia de Morelia, Constantino Ortiz, se perfila para ganar la presidencia Municipal este 1° de julio, con el respaldo de las múltiples expresiones de la sociedad que se han adherido a su proyecto de gobierno y el de los ciudadanos que exigen un cambio.

A decir del empresario, la campaña que el 14 de mayo emprendió la planilla que encabeza, con el lema “Tú decides el cambio”, ha logrado la aceptación que se buscaba dentro de las organizaciones civiles y de los sectores empresarial, rural, cultural, académico, de jubilados y pensionados, juvenil, de emprendedores, de comerciantes y dentro de los sectores vulnerables.

Porque, continuó, “nosotros traemos una visión distinta a la de los otros candidatos, quienes ya hartaron a los morelianos de promesas que no han cumplido cuando tuvieron la oportunidad, en cambio, yo nunca he dependido de un salario de gobierno, he trabajado por mi cuenta por más de 30 años y ahora quiero compartir mi experiencia a la administración pública, sobre todo, en los temas de programación, gestión y optimización de los recursos”.

Enfatizó que “yo no vengo a enriquecerme como los demás, ni a crear empresas como los otros candidatos lo han hecho mientras están en el gobierno”, sino que “busco un mejor municipio para nuestros hijos, con desarrollo económico, seguridad, con empleos bien remunerados y moderno”.

Prueba de ello, es que representantes de los diversos sectores de la sociedad integran esta planilla verde como candidatos a Regidores, “contamos con un artesano de Capula, con una ciudadana de Villas del Pedregal que representa las colonias populares, con una persona con discapacidad y con representantes de la diversidad sexual, de los académicos, de los empresarios, con un liderazgo social y un experto en el temas de transparencia”.

Explicó que su gobierno será completamente ciudadano, para lo cual se conformarán comités de morelianos probos que determinen qué obras se realizarán y el costo de las mismas, asimismo, se creará la Dirección de Tenencias y Comunidades Rurales, que atenderá en lo particular las necesidades de cada lugar.

Para el tema económico, presentó propuestas de gran visión, como es la construcción del Teleférico para bajar de las partes altas de la ciudad y potencializará la atracción turística; la instalación de un Puerto Seco que aprovechará una ubicación cercana a la autopista Pátcuaro-Cuitzeo, que generará cientos de empleos y que será la motivación que se necesita para que la empresa Kansas City Southern mueva las vías del tren del centro de la ciudad hacia este punto.

Asimismo, anunció que en su gobierno se echaría a andar un Tren Suburbano en el Centro Histórico, como en las ciudades europeas con vialidades modernas y con arquitectura colonial, como Morelia.

Finalmente, llamó a los indecisos a votar por la planilla verde, porque “no les vamos a fallar porque somos ciudadanos como ustedes, queremos ser sus aliados y que ustedes sean los nuestros”.