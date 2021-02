Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes inicia el Festival de Cine Japonés y lo mejor de todo es que podrás verlo en Michoacán, o cualquier otro estado de México en el que te encuentres.

El Festival de Cine Japonés se podrá ver sólo en 20 países, y México es uno de los afortunados tomados en cuenta.

Será del 5 al 14 de febrero de 2021 que se exhiban películas de distintos géneros en el portal del festival de manera gratuita.

Las películas estarán disponibles sólo durante 24 horas, a partir de las horas de inicio programadas y ya no podrá reproducir cuando alcancen el límite de vencimiento de 24 horas.

Cada cinta estará disponible desde las 6:00 de la tarde tiempo del centro de México.

Algunos títulos son: Project Dreams – How to Build Mazinger Z’s Hangar (2020); A Story of Yonosuke (2013); GON, THE LITTLE FOX (2019); Sumikkogurashi: Good to be in the corner (2019); Stolen Identity (2018), entro otros.

Te dejamos el catálogo completo en el siguiente enlace: Japanese Film Festival

Por: Redacción/R