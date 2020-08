Inglaterra (MiMorelia.com).- En Inglaterra, Albert Ndreu, pretendía sorprender a su novia con una noche romántica, pero no todo salió como esperaba, pues la sorpresa terminó en tragedia ya que incendió su propio hogar.

Fue el lunes pasado cuando Albert de Yorkshire del Sur, en Reino Unido, preparó todo para sorprender a su pareja decorando su casa con pétalos de rosa, 60 globos y 100 velas encendidas.

Sin embargo, al terminar de decorar decidió que ir por su novia a su trabajo era una buena idea, “quería llegar con ella y al cruzar la puerta de la casa ella se sorprendiera”, pero cuando eso pasó el sorprendido fue él, pues las velas incendiaron la casa y quedó completamente calcinada.

Fueron tres unidades de bomberos las que necesitaron para apagar las llamas; afortunadamente no hubo heridos ni pérdidas humanas en el siniestro, pero la sorpresa a una “pedida de matrimonio” se frustró parcialmente.

A hapless fiance spelled out ‘Marry Me?’ in candles for his girlfriend – which then burned down their flat 🔥🚒💍 pic.twitter.com/UkdYLV3X2L

— SWNS RealLifeStories (@SWNSRealLife) August 6, 2020