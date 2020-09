Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la probabilidad de lluvias fuertes con descargas eléctricas en gran parte de Michoacán en las próximas horas, la Secretaría de Gobierno por medio de la Coordinación Estatal de Protección Civil, exhorta a la población a tomar medidas preventivas y de autocuidado.

Y es que, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, un canal de baja presión en el occidente de la República Mexicana, en interacción con abundante ingreso de humedad del Océano Pacífico, podría ocasionar intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), acompañados de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas.

Ante estas condiciones, se recomienda a los michoacanos, sobre todo a quienes habitan en zonas de riesgo o en las cercanías de cuerpos de agua, extremar precauciones, dado que se espera un incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

En este sentido, con la finalidad de evitar en la medida de lo posible, afectaciones al patrimonio familiar y en especial, a la salud, se invita a tomar en cuenta las recomendaciones que para estos casos, se han dispuesto por parte de las autoridades en materia de protección civil.

• Prevenir encharcamientos e inundaciones al no tirar basura.

• Mantener limpia la calle y acera frente a las viviendas.

• Evitar dejar arena, grava o cualquier material de construcción sin resguardo en la calle. Puede ser arrastrada hacia las alcantarillas.

• No intentar cruzar corrientes de agua.

• Extremar cuidado con estructuras altas como letreros, postes de luz y árboles. Pueden caer.

• Evitar guarecerse debajo de árboles. Atraen los rayos.

• No manipular artículos de metal durante la tormenta.

• Tener documentos importantes y personales en bolsas plastificadas para evitar su perdida.

• Preparar un botiquín familiar en caso de emergencia.

• Dar mantenimiento constante al sistema de drenaje, coladeras y canaletas para evitar encharcamientos.

• No dejar cables de luz o extensiones en el piso donde pueda entrar en contacto con el agua.

• Durante una fuerte tormenta, evitar salir de casa si no es necesario.

• Desconectar aparatos eléctricos y cerrar tomas de gas si la lluvia se intensifica o comienza a aumentar el nivel de agua al interior de la vivienda.

De igual manera, se recuerda que se dispone de la línea telefónica de emergencia 9-1-1 para el reporte de situaciones de riesgo, accidentes o afectaciones por motivo de los fenómenos naturales.

