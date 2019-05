Morelia, Michoacán (Boletín).- “El Partido de la Revolución Democrática siempre ha respaldado la revocación de mandato, la consulta popular y el presupuesto participativo, así como diversos mecanismos de participación ciudadana; sin embargo, estos instrumentos no deben ser utilizados para atentar contra la democracia y buscar aparecer en las boletas electorales en la próxima elección presidencial”, sostuvo el diputado Antonio Soto Sánchez.

En relación al posicionamiento emitido en el Pleno de la LXXIV Legislatura Local en el marco de la sesión, sobre las reformas constitucionales en materia de consulta popular y revocación de mandato aprobadas por la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, expresó: “en el caso de lo que se habla hoy, es claro que se busca la distorsión de la efectividad del sufragio, si aparece el presidente en la boleta en la próxima contienda electoral”.

En ese contexto, el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD manifestó que se está de acuerdo si dicha acción se acordará en otro momento, o si se establecen candados que impidieran otro fin.

“Es clara la urgencia de algunos actores políticos porque se apruebe dicha determinación, ya que se pretende utilizar, desde ahora, para la reelección del presidente; aunque haya firmado mil papeles, eso no le impedirá estar en las boletas”, afirmó.

El diputado integrante de la Comisión de Gobernación hizo mención en que no se puede confiar en la palabra de un Gobierno que ha prometido muchas cosas y en los hechos no ha cumplido; por lo tanto, dijo no existir certeza de que se impulsarán dichas reformas con la finalidad de buscar la reelección.

“Por fortuna, en el Senado de la República no se tienen mayoría y eso nos puede salvar de un gobernante que, utilizando la legitimidad democrática, quiera atentar en contra de la democracia”, señaló.

Soto reiteró que no se está en contra de la revocación de mandato, pero sí en contra de actitudes que buscan otro fin, del que se dice en el discurso, más cuando en el fondo se oculta una pretensión perversa de reelegirse en el poder el presidente actual.

“El PRD ha estado siempre en contra de la reelección de presidentes de la República y gobernadores, ya que la historia ha demostrado que eso le ha hecho mucho daño a nuestro país y a la democracia, como sucedió en la dictadura de Porfirio Díaz”, afirmó.

La revocación de mandato, puntualizó, debe ser siempre vista como un derecho de los ciudadanos, no del gobernante, como ahora pretenden hacerlo con la intención, en primer lugar, de que Andrés Manuel López Obrador aparezca en las boletas para las elecciones intermedias de 2021.

ZM