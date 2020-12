Estados Unidos (MiMorelia.com).- La mañana de esta Navidad se registró una fuerte explosión de un auto en el centro de Nashville, capital de Tennessee, en Estados Unidos; el hecho fue calificado como un acto intencional.

MNPD, FBI & ATF investigating the 6:30 a.m. explosion on 2nd Ave N linked to a vehicle. This appears to have been an intentional act. Law enforcement is closing downtown streets as investigation continues. pic.twitter.com/YOfMTaKmTH

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020