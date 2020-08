Líbano (Rasainforma.com).- Una fuerte explosión sacudió una parte de la ciudad de Beirut, la capital de Líbano, lo que ocasionó importantes daños y de momento varias personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, un incendio en un almacén de petardos, cerca del puerto de Beirut habría provocado la fuerte explosión.

Stunning video shows explosions just minutes ago at Beirut port pic.twitter.com/ZjltF0VcTr — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) August 4, 2020

En redes sociales circulan videos del momento de la explosión que cimbró en varios puntos de la capital libanesa.

The streets of #Beirut right now, following the gigantic explosion. pic.twitter.com/T0PeJOzyiV — Sarah Abdallah (@sahouraxo) August 4, 2020

A través de Twitter, la Cruz Roja pidió informó que los médicos se movilizan hacia la zona del siniestro por lo que piden abrir paso a las ambulancias.

Beirut Port Explosion: 🚨more than 30 teams are responding to the explosion. Please make way to our ambulances!🚨 — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 4, 2020

Esto circula en redes sociales:

🇱🇧 | Destrozos en las calles del centro de #Beirut tras las dos explosiones que han sacudido a toda la ciudad capital. pic.twitter.com/AAtSuF9WdZ — E L I P S E (@DiarioElipse) August 4, 2020

Uncomfortably close view of the seconds leading toward the explosion in #Beirut pic.twitter.com/eQDQKv7NOt — Michael East (@MichaelEast1983) August 4, 2020

Die Lichtblitze deuten auf Feuerwerk .

Aber die Detonation am Ende des Videos (letzte 3 Sekunden) ist dergestalt heftig, dass ich auf ein Munitionslager tippe #Beirut #Beirutexplosion pic.twitter.com/vNiVaUYcrG — Andreas Hallaschka 🇹🇼 (@Hallaschka_HH) August 4, 2020

This looks like the end of the world in Lebanon. Shocking first video emerges after #Beirut explosion.pic.twitter.com/pHy3iUIGar — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 4, 2020

AC/rmr