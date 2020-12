Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado el exlíder y fundador de los grupos de autodefensa en el estado, Hipólito Mora Chávez, se registró en el proceso interno para la selección de candidato que participará por el cargo de gobernador del estado en los comicios electorales del próximo año por el Partido Encuentro Solidario (PES).

El aspirante originario de La Ruana, perteneciente al municipio de Buenavista, en tierra caliente de Michoacán en unas breves palabras mencionó que busca la paz social por la línea de la política “sin violencia” y no como en el pasado donde se vieron “obligados” a tomar las armas para “defenderse”.

Sin embargo, refirió que la experiencia del pasado le podrá ayudar en la contienda, por lo que dijo estar seguro que será el abanderado por el PES en las elecciones del 2021, pese que el partido aún espera el registro de más aspirantes.

“Me tengo que preparar como lo he hecho por ocho años haciendo lo correcto, yo creo que le voy a ganar a las otras personas, me ha hecho distinto él que siempre he hablado con la verdad, siempre he tratado de luchar por los demás, por haberlo hecho por tanto año me pone diferente que otras personas”, aseguró.