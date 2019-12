Estados Unidos (Rasainforma.com).- La mañana de este domingo se registró una carambola de 63 vehículos en una autopista del estado de Virginia, el saldo es de 35 personas lesionadas, al menos dos de ellas en condiciones críticas.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:51 horas (tiempo local) a la altura del puente Queens Creek, por lo que fue necesario cerrar la circulación en ambas direcciones en la Interestatal 64.

La sargento Michelle Anaya, señaló que el accidente se debió a la intensa niebla que había y al hielo, lo que desencadenó el “desastre en cadena”. Hasta el lugar llegaron los servicios de emergencia y auxilio, los lesionados fueron llevados a distintos hospitales.

La policía de Virginia señaló que no se reportan muertos. Por el hecho se inició una investigación.

A pileup involving 45+ in the area of I-64 eastbound near the Queens Creek Overpass in York County, Virginia.

Injuries from the crashes range from minor to life-threatening.

Sending prayers to all involved & Responders. 🙏🏻 pic.twitter.com/OAIVkgpaX1

— ~Marietta (@MariettaDaviz) December 22, 2019