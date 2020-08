Filipinas (Rasainforma.com).- La mañana de este martes se registró un sismo de magnitud 6.7 en la Isla de Masbate, en el centro de Filipinas. El saldo es de una persona fallecida y daños en estructuras.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó en un inicio que el sismo fue de magnitud 6.6 pero más tarde ajustó y quedó en 6.7.

El epicentro ocurrió a las 08:03 horas (tiempo local) a 5 kilómetros al suroeste de la localidad de Cataingnan con una profundidad de 1 kilómetro.

El Centro Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres, a través de su delegación provisional, informó que un hombre identificado como Gilbert Sauro murió luego de que se derrumbara su casa.

En tanto, la oficina de la Cruz Roja de Filipinas publicó algunas imágenes tras el temblor, en donde se observa daños en casas así como en carreteras.

#RedCross teams in the #Philippines swung straight into action after this morning’s 6.6 magnitude earthquake in Masbate – assessing the damage and providing emotional and practical support to those affected 🙏 pic.twitter.com/DCp0tdTjVP

— IFRC Asia Pacific (@IFRCAsiaPacific) August 18, 2020