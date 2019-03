Por: Ariana Castellanos

Holanda (Rasainforma.com).- Este lunes se registró un tiroteo en la ciudad de Utretch, en Holanda, donde las autoridades reportan al menos una persona muerta.

De acuerdo a los primeros datos, el hecho ocurrió en un tranvía, en la Plaza 24 de octubre a las 10:45 horas (tiempo local) y al momento es investigado como “posible atentado terrorista“.

Seguridad, elevó a 5 el nivel de alerta en Utretch, ya que “el incidente tiene todos los rasgos de un ataque terrorista”.

Sobre el sospechoso, se sabe que huyó del lugar, sin embargo, la policía publicó en su cuenta de Twitter una imagen del presunto atacante, identificado como Gökman Tanis, de 37 años y originario de Turquía.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k

— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019