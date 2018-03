Se registra volcadura en carretera michoacana: hay una niña y dos mujeres heridas

La menor y las mujeres fueron canalizadas a un hospital particular ubicado en esta población de Cotija

Cotija, Michoacán (MiMorelia.com/RED 113).- Una niña y dos mujeres quedaron lesionadas al volcar la camioneta en la que se trasladaban, percance ocurrido el jueves anterior en la carretera Cotija-Villamar, según refirieron las autoridades policíacas.

El suceso fue a la altura del lugar conocido como “El Paso”. El vehículo dañado es uno de la marca Toyota, pick up, de color gris, con placas de circulación NM5304 de esta entidad federativa.

Entre las pacientes están Rocío C., de 12 años de edad, Roselia C., de 36 años de edad y Teresa M., de 73 años de edad. Afortunadamente las heridas que sufrieron las ciudadanas no ponen en riesgo sus vidas, así lo mencionaron los paramédicos locales que las atendieron.

La menor y las mujeres fueron canalizadas a un hospital particular ubicado en esta población de Cotija.

Los elementos de la Policía Michoacán arribaron al área y apoyaron en las maniobras de auxilio. De igual manera las autoridades de rescate y policíacas solicitaron a la población manejar sus automotores con precaución para evitar tragedias.

