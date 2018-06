Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Una mala noticia para quienes querían pasar tiempo en casa viendo Netflix, pues el servicio se encuentra caído.

Ninguna de las cuentas en Twitter de Netflix ha publicado al respecto y el mensaje que muestra al querer reproducir el contenido es: “There is a problema playing the video. Please try again. (1.50.501)”.

Al parecer es a nivel mundial pues en Twitter gente de distintos países está reportando el problema.

Entrar a Twitter para verificar que #Netflix ha caído, y pues si, es verdad 😅 — eli ✌ (@ElizabetMayorga) 11 de junio de 2018

Ya tuitiaron que Netflix se cayó? — Michel. (@therealmicke) 11 de junio de 2018

Netflix España no funciona, Alguien más??? — Inés Santos (@Inesnts) 11 de junio de 2018

APMA