Ciudad de México (Rasainforma.com).- Luego de los ataques de esta noche a las bases estadounidenses en Irak, el presidente Donald Trump se reunió con el gabinete de seguridad.

Stephanie Grisham, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó que “están conscientes de los informes de ataques contra instalaciones estadounidenses en Irak” y agregó que el mandatario estadounidense “ha sido informado y está monitoreando la situación de cerca y consultando con su equipo de seguridad nacional”.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team.

— Stephanie Grisham (@PressSec) January 7, 2020