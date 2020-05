Ciudad de México (Rasainforma.com).- La estrella de lucha libre Hana Kimura se suicidó luego de ser víctima de acoso en redes sociales tras su participación en el programa de televisión Terrace House.

Stardom, la empresa donde trabajaba la luchadora de 22 años, confirmó la noticia a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, en el que pidió privacidad para su familia.

Stardom fans,

We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.

Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.

We appreciate your support during this difficult time.

— We Are Stardom (@we_are_stardom) May 23, 2020