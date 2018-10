Ciudad de México (MiMorelia.com).- A día de hoy, hay decenas de sitios en Internet que dedican su contenido exclusivamente para publicar anuncios, ya sea de tipo laboral, servicios, promociones o incluso para vender bienes nuevos o de segunda mano. Sin embargo, esta clase de espacios digitales también pueden ser aprovechados por usuarios con malas intenciones.

El IC3 (Internet Crime Complaint Center) organización responsabilidad del FBI y del NW3C (National White Collar Crime Center) publicó un informe que destaca que en 2017, México fue el quinto país con el mayor número de reportes de fraudes en internet. La falta de pago o de entrega de los bienes adquiridos, fue el problema más frecuente en el país.

Al formar parte de esta nación, resulta valioso conocer algunos consejos para evitar esta clase de problemas en los sitios de anuncios por Internet.

Sin contacto telefónico

Si el vendedor solo desea tener contacto a través de una dirección de correo electrónico y no ofrece la posibilidad de contacto directo, puede ser algo sospechoso.

Cuenta nueva

Algunos sitios permiten conocer la antigüedad de las personas dentro de las plataformas. A partir de esta información puedes identificar a aquellos que por primera vez se acercan al sitio, por ejemplo, si este es de recién ingreso, se sugiere tener cuidado y tratar de concretar la compra y entrega en un lugar público y siempre acompañado de alguien más.

La confiabilidad aumenta con usuarios de mayor permanencia y con valoraciones positivas.

Dirección de mail extraña (larga, puntos, números)

Si la dirección de correo que presentan está acompañada solo de números y es muy larga, hay un alto riesgo de que se trate de un fraude.

Fotos bajadas de internet

Si las fotos que comparten se ven muy estilizadas y parecen bajadas de la página oficial del producto, es probable que no lo tengan en existencia y solo sea un gancho para atraer a más víctimas.

Precio irreal

El precio que luce el producto parece un regalo, en ningún otro lado está en ese costo, entonces, seguramente es una estafa. Investiga los precios regulares para comparar el anuncio que encontraste.

No tiene fotografías

Si no comparte fotografías de la mercancía o del bien inmueble, es muy probable que no exista y solo desee sacar provecho económico.

Las ventas y compras de reúso por internet son una buena manera de generar un ingreso extra o encontrar un artículo. Estas precauciones, así como una buena investigación sobre los precios regulares en el mercado, serán útiles al momento de cumplir con esa importante compra.

Con información de neo