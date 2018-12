Morelia, Michoacán (Boletín).- “Levantamos la bandera de que gestionar su propio bienestar es un derecho de los pueblos que no se le puede negar”, así lo declaró Omar Carreón Abud, líder del Movimiento Antorchista en Michoacán y Diputado en el Congreso del Estado, al anunciar la movilización que se realizará los días 21 y 22 de diciembre en el Congreso de la Unión para que sean presupuestas las obras de miles de mexicanos afiliados al Movimiento Antorchista.

Carreón Abud mencionó que se iniciarán movilizaciones para para hacer saber que el Movimiento Antorchista no está de acuerdo con los drásticos recortes que se están haciendo a las obras para los mexicanos más necesitados y para los michoacanos, “esperamos concentrar a 50 mil antorchistas de los estados del centro del país, entre los que se encuentran Puebla, el Estado de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro y una representación de mil 500 antorchistas michoacanos”, manifestó.

El líder social dijo también que el proyecto del presupuesto contempla un recorte drástico a la atención de las necesidades de los mexicanos más pobres y necesitados; entre los que se contempla la desaparición de programas como el de apoyo a la vivienda, programas de agua potable, drenaje y pavimentación, que de desaparecerse afectará a muchos millones de mexicanos, a lo que agregó que se ha informado que son cerca de 30 millones de mexicanos los que tienen algún tipo de carencia que deben ser atendidas por el gobierno federal, por lo que se les hace grave que de un plumazo todo esto se elimine, pero que es aún más grave el argumento que dan, que estos programas se eliminan porque es lo mismo que darle moches a corruptos.

“Nosotros no dudamos que los moches y los corruptos existan, pero eso no justifica igualar a los más necesitados con la corrupción, a nosotros como organización se nos ha estado ofendiendo llamándonos “Antorcha Mundial” y se nos ha catalogado como intermediarios de los programas del gobierno anterior, programas como PROPSERA o el programa a Adultos Mayores, pero queremos aclarar que nosotros nunca hemos sido intermediarios, no hemos recibido ni un solo centavo, sabemos que la entrega de estas partidas siempre las han hecho funcionarios públicos, nosotros nunca lo hemos solicitado, y no lo haremos”, enfatizó Carreón Abud.

El líder estatal y también Diputado Local dijo ante los medios que ellos no han sido ejecutores de obras, enfatizando que las obras las hacen el gobierno federal, estatal o municipal, “nosotros simplemente somos gestores, esa ha sido nuestra labor desde hace casi 45 años, y los hechos nos respaldan, municipios como Ixtapaluca, Chimalhuacán, Huitzilán de Serdan y Tecomatlán dan fe de eso, en nuestro mismo estado hemos logrado gestionar obras que todas juntas suman una inversión total de 350 millones de pesos”, dijo.

Así mismo el líder social mencionó que se pidió en el pliego petitorio que se revisara el asunto de la planta tratadora de agua de San Pedrito en Pátzcuaro, la cual no ha estado funcionando de la manera correcta, “la planta funciona con muchas deficiencias, al lago está llegando agua sucia 24 horas al día, y para resolver esta situación se necesita una inversión de 20 millones de pesos, presupuesto que hizo Conagua; el lago sirve como sustento a decenas de miles de familias de origen humilde que viven en la ribera que no pueden permitir que esta joya nacional y michoacana desaparezca, es un ejemplo de lo que nosotros estamos planteándole al congreso”, finalizó Carreón Abud.

PO