Nepal (MiMorelia.com).- Las medidas de contingencia aplicadas en prácticamente todo el mundo por la pandemia del Covid-19, ocasionaron que en la ciudad de Nepal el aire se limpiara hasta el punto de poder observar el Monte Everest, que se encuentra a 200 kilómetros de distancia.

Un informe de la Embajada de Estados Unidos en Nepal muestra cómo la contaminación del aire cayó notablemente a finales abril, una tendencia que aparentemente continuó en mayo.

What are we going to do to maintain it?

Las fotografías del pico más alto del mundo y otras partes de la imponente cordillera del Himalaya fueron tomadas por el fotógrafo Abhushan Gautam, el 10 de mayo pasado, en Chobar, distrito de Katmandú.

Debido a lo sorprendente que es tomar una fotografía a 200 kilómetros con tanta claridad, usuarios comenzaron a utilizar la aplicación Google Earth para comprobar la distancia. Sin embargo, el propio autor de la postal se encargó de confirmarlo usando la herramienta mencionada.

El confinamiento debido a la pandemia del coronavirus encerró en sus casas al mundo entero, provocando notables cambios en la naturaleza, como los canales de Venecia transparentes, miles de especies de animales que sorprenden en ciudades de todo el mundo o realizando migraciones, hasta hace pocos meses impensadas, aire más puro y cielos más despejados.

The #COVID19Lockdown has cleaned the air over #Nepal and northern #India. So much so that for the first time in many years, Mt #Everest can be seen again from #Kathmandu Valley even though it is 200km away.

More breathtaking images by @AbhushanGautam: https://t.co/IqFZw39haC pic.twitter.com/ErTJa7kPJo

— Nepali Times (@NepaliTimes) 15 de mayo de 2020