Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Un video del desfile del 16 de septiembre le ha dado la vuelta ha las redes sociales y en su paso provocado la molestia de cientos de usuarios.

El clip de menos de trece segundos muestra el carro alegórico de Fuerzas Armadas de México, representando a alguien sepultado entre los escombros mientras mueve la mano, saludando a los presentes.

“Estoy entre el me enoja y a la vez me divierte…”, “Es la representación de la mano de Frida Sofía“, “Justo así le dije adiós al amor cuando me dejó hundido entre los escombros!!”.

Esto fue grabado en avenida Reforma, en alusión al Plan DN-III-E y también representaba la ayuda brindada en los casos de desastre.

Lamentablemente la dramatización, lejos de honrar a las víctimas y el apoyo de la sociedad, logró provocar el enojo de las personas que vieron este video.

No te acabes México…. Posted by Diane Marie R on Tuesday, September 18, 2018

ZM