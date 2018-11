Zamora, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La volcadura de una camioneta cargada con jornaleros dejó ocho lesionados en el municipio de Zamora.

De acuerdo con datos obtenidos por este medio, el incidente ocurrió sobre la carretera federal Zamora-La Barca a la altura de la localidad conocida como El Pochote, donde una Nissan tipo Estaquitas, color blanco, con placas MU-1959-N de Michoacán, se salió de control y se volcó.

Consecuencia del hecho resultaron lesionados los campesinos Laura Irene L., J., de 31 años de edad; Guadalupe B., C., de 38 años de edad; Laura Irene L., J., de 31 años de edad; Guadalupe B., C., de 38 años de edad; Francisco Alberto P., de 37 años de edad, Jesús V., L., de 18 años de edad, Claudia A., A., de 28 años de edad; Claudia Esperanza P., V., de 18 años de edad; Elizabeth C., C., de 22 años de edad; y Luz Elena R., C., de 38 años de edad.

La magnitud del siniestro requirió la participación de diversas corporaciones de rescate, por lo que acudieron técnicos en urgencias médicas de Rescate y Salvamento, Cruz Roja, así como de Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y Radio Auxilio La Rinconada, quienes se coordinaron para llevar a todas las víctimas en mención a la sala de urgencias del Hospital Regional.

El resguardo vial y el peritaje del accidente fue realizado por personal de la Policía Federal , con el fin de determinar la cinemática del mismo.

