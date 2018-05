Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/RED 113).- “Venimos por ti, estás a salvo” esas fueron las palabras que le devolvieron la esperanza de vida a Antonio, un joven que en agosto de 2016 fue privado de su libertad en un municipio de la Tierra Caliente michoacana y mantenido en cautiverio por más de dos semanas. Él fue rescatado por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Sin tener un pequeño indicio sobre su futuro, Antonio se mantuvo con vida, como pudo, con sus recursos y contra las adversidades que una situación como la que pasó le causaba a él y a su familia.

Los días transcurrieron, mientras que los agresores le ponían precio a su vida, negociaban su integridad, pues cada que algo no les parecía sus reacciones eran más violentas, presionaban a la familia de la víctima, la intimidaban, la sacaban de control y prácticamente le desaparecían sus esperanzas de ver nuevamente a Antonio si sus exigencias no eran cumplidas. Fue un verdadero infierno.

Armarse de valor y denunciar

Con la mirada en dirección hacia aquel trago amargo, Antonio platicó con RED 113 y narró que en esos momentos no sabía si algo bueno iba a pasar o el desenlace sería fatal.

Sin embargo, luego de haber sido rescatado por los agentes antisecuestros y conocer que su familia se armó de valor y denunció los hechos, él pide a la gente que denuncie estos ilícitos, que tenga confianza en la autoridad, pues aunque enterarse de que un ser amado está privado de su libertad o secuestrado es algo impactante se debe tener el valor y denunciar, ya que en el caso suyo esto fue vital para el rescate.

El momento de la liberación

El rescate de Antonio fue un caso de éxito, tras recibirse la denuncia la UECS de inmediato activó los protocolos respectivos y la balanza se equilibró, fue cuestión de unas horas para que las investigaciones comenzaran a dar resultados.

“Eran cerca de las tres de la mañana cuando escuché una detonación en la puerta, yo estaba despierto y enseguida entraron ellos y luego, luego, abriendo, dijeron: somos el grupo UECS, antisecuestros”, recordó Antonio.

“Fue un operativo de película” platicó el entrevistado, quien ya con más tranquilidad, habló con felicidad del instante en que fue rescatado y supo que volvería a ver a sus seres amados.

“Los oficiales me dijeron: somos del grupo antisecuestros, del grupo UECS, y venimos por ti, estás a salvo, entonces me sentí a salvo, me sentí seguro, volví a vivir”.

En esa movilización de la UECS fueron detenidas tres personas, también hubo un enfrentamiento a balazos, pero al final la víctima fue rescatada sana y salva por un equipo que entregó todo de sí por esa meta, incluso exponiendo su propia vida.

“El grupo UECS fue muy bueno, muy preparado, me sorprendió el modo de operar para agarrar a las personas”, manifestó el ciudadano que hoy, con los ánimos hasta el cielo, se ha reincorporado a sus actividades cotidianas y afirma que la experiencia padecida y sobretodo el ímpetu de los oficiales por salvarlo hicieron que volviera a nacer, por ello quiso compartir con los demás su testimonio para alentar a las víctimas a confiar en los agentes antisecuestros y denunciar.

“Ustedes vengan, presenten denuncia y no crean que son corruptos, ellos son entregados en cuerpo y alma a su trabajo, no hay corrupción aquí y entre más rápido denuncien es mejor, se los aseguro”, subrayó Antonio.

En “Toño” sólo hay agradecimiento para los policías de la UECS que lo salvaron, su felicidad no le cabe en el pecho y refiere que ahora su propósito más grande es amar a su familia por todo lo que hicieron por él, por tener el valor de denunciar, ya que eso le permitió regresar con bien a su hogar.

En lo que va de este 2018 la UECS ha capturado a más de 30 personas relacionadas con este delito en diferentes operativos en el estado y ha sido calificada por Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad, como una de las mejores del país.

R